Названы две самые популярные темы в российском футболе

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо затруднился ответить на вопрос, сколько еще на высоком уровне может играть нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если Дзюба не устанет от футбола и у него будет достаточно мотивации поддерживать хороший уровень физической подготовки, то его карьера завершится не скоро. Журналисты чаще всего спрашивают про Дзюбу и про «Спартак». Такое ощущение, что это две самые популярные темы в российском футболе», — заявил Рианчо.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Рианчо тренировал «Спартак» в 2018 году.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Дзюба закидал раздевалку шутками.