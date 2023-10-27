Российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эпизод произошел во время первого периода. В эпизод вмешались рефери, оба участника спарринга были удалены на пять минут. Для Воронкова этот поединок стал дебютным в НХЛ.

В матче «Коламбуса» и «Монреаля» идет второй период, счет 2:1 в пользу «Блю Джекетс».

24 октября Воронков был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Хоккеист выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.

Стоит отметить, что за «Коламбус» играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

Ранее канадский хоккеист восхитился Александром Овечкиным, назвав его примером для подражания.