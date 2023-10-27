В России заявили, что Месси не достоин «Золотого мяча» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал свою тройку претендентов на престижную награду «Золотой мяч», однако не стал включать в нее аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«При всем уважении к Месси, в этом году ему я бы не отдал награду. Такого одаренного игрока, как Мбаппе, просто нельзя не назвать. Кевин де Брейне мне нравится с точки зрения футбольного интеллекта. Холанд – мощный, Мбаппе – быстрый, а де Брейне по-футбольному умен. Моя тройка – Холанд, Мбаппе и де Брейне», — заявил Балахнин.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне играют в «Манчестер Сити», в прошлом сезоне они вместе с командой выиграли Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу (АПЛ). Килиан Мбаппе стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ» и дошел до финала чемпионата мира — 2022.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира — 2022 и был признан лучшим игроком турнира. В летнее трансферное окно он перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Ранее стало известно, за что Лионель Месси может получить «Золотой мяч».