Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что Месси не достоин «Золотого мяча» в этом сезоне

Тренер Балахнин не стал называть Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

close
100%
Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал свою тройку претендентов на престижную награду «Золотой мяч», однако не стал включать в нее аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«При всем уважении к Месси, в этом году ему я бы не отдал награду. Такого одаренного игрока, как Мбаппе, просто нельзя не назвать. Кевин де Брейне мне нравится с точки зрения футбольного интеллекта. Холанд – мощный, Мбаппе – быстрый, а де Брейне по-футбольному умен. Моя тройка – Холанд, Мбаппе и де Брейне», — заявил Балахнин.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне играют в «Манчестер Сити», в прошлом сезоне они вместе с командой выиграли Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу (АПЛ). Килиан Мбаппе стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ» и дошел до финала чемпионата мира — 2022.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира — 2022 и был признан лучшим игроком турнира. В летнее трансферное окно он перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Ранее стало известно, за что Лионель Месси может получить «Золотой мяч».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий