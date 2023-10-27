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Аршавин продает свой дом за 150 млн рублей

Экс-футболист Аршавин выставил на продажу трехэтажный дом в Санкт-Петербурге

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин решил продать трехэтажный коттедж в историческом районе Санкт-Петербурга Коломяги. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Экс-футболист владел недвижимостью на протяжении пяти лет. Цена трехэтажного дома площадью 400 кв. м. составляет 150 млн рублей. Согласно объявлению, в коттедже выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка, которые продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На сегодняшний момент экс-футболист работает в петербургском «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее Аршавина назвали непонятым гением.

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