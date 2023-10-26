Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тайсон отреагировал на желание Емельяненко провести с ним поединок

Майк Тайсон заявил, что его бой с Федором Емельяненко не состоится

close
100%
PPE/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон ответил на слова Федора Емельяненко, который в августе заявил о желании провести с ним боксерский поединок. Слова Тайсона передает «Спорт-Экспресс».

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — заявил Тайсон.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Ранее президент UFC Дана Уайт обратился к Федору Емельяненко.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий