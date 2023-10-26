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Стало известно отношение легендарного тренера «МЮ» Фергюсона к России

Экс-футболист «МЮ» Канчельскис: тренер Фергюсон нормально относится к России

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Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что у легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона нормальное отношение к России. Слова Канчельскиса передает «РБ Спорт».

«Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед». Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру. У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», — сказал Канчельскис.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Фергюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Ранее Фергюсон был назван главной футбольной иконой 90-х.

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