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Абаскаль назвал сильную сторону русского менталитета

Абаскаль: русский менталитет силен тем, что люди отдают все силы

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о русском менталитете. Его слова передает клубная пресс-служба.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому‑то не выкладываться на 100%, ведь мы не станем успешной командой», — сказал Абаскаль.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом». Команды сыграют в Воронеже 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В последнем матче, который прошел 22 октября, московская команда одержала победу над клубом «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

Ранее Абаскаль описал «Спартак» тремя словами.

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