Хоккеиста дисквалифицировали на 41 матч за нарушение правил об азартных играх

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Шейн Пинто дисквалифицирован на 41 игру за нарушение правил лиги об азартных играх. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Сообщается, что НХЛ не обнаружила того, что игрок делал ставки на матчи лиги. Какое правило нарушил Пинто, не сообщается. Правила лиги гласят, что игроки не могут делать ставки на матчи лиги, но им разрешено ставить на другие виды спорта. Это первая дисквалификация в истории Национальной хоккейной лиги, связанная со ставками.

В 2019 году Пинто был выбран «Оттавой» под общим 32-м номером. Он выступает за канадский клуб с 2021 года. В прошедшем регулярном сезоне Пинто забросил 20 шайб и сделал 15 результативных передач в 82 матчах.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» грозит «Милану» иском из-за дисквалификации Сандро Тонали за ставки.