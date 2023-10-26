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Россия продолжит финансировать WADA

Министр спорта Матыцин сообщил, что Россия продолжит финансировать WADA

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона намерена дальше финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Слова Матыцина передает пресс-служба ведомства.

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA. Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО», — сказал Матыцин.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса РУСАДА.

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