Абаскаль описал «Спартак» тремя словами

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль описал московскую команду тремя словами. Слова испанского специалиста передает пресс-служба красно-белых.

«Три слова — слишком мало! Для меня одно слово — это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола. Еще одно слово — работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Третье слово — семья. Мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место — домом», — сказал Абаскаль.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом». Команды сыграют в Воронеже 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В последнем матче, который прошел 22 октября, московская команда одержала победу над клубом «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

Ранее «Спартаку» предрекли проблемы в матче с «Факелом».