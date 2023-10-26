«Не могу без кача»: Костомаров показал новую тренировку

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале выложил видео с тренировки в тренажерном зале.

«Не могу без кача, голова отдыхает в это время. Жмем дальше», — написал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее сообщалось, что Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха.