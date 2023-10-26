Трусова раскрыла, что сказала Тутберидзе после ее возвращения от Плющенко

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова в интервью Okko призналась, что у нее не было серьезных разговоров с тренером Этери Тутберидзе после того, как она вернулась в ее группу после перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Когда возвращалась к Тутберидзе, каких-то прям слов не было… Могу сказать первые: «Тебе очень идет рыжий». Я же тогда перекрасилась. Остальные — более личные. Не было каких-то разговоров серьезных: просто поговорили, и я вышла на тренировку, все вернулось, как было», — рассказала Трусова.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Трусова заявила, что не считает предательством смену тренеров.