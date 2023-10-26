Трусова назвала серебро Олимпиады поощрительным призом

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Okko заявила, что считает свою завоеванную на Олимпийских играх — 2022 серебряную медаль проигрышем.

«Ну, а что можно сказать: я выиграл серебро? Я выиграл второе место? Когда ты кидаешь дротики в шарики: есть, что ты выиграл, а есть поощрительные призы. Я считаю, что первое место — ты выиграл, а дальше поощрительные призы: чтобы не было обидно второму и третьему, им тоже дают медаль. <...> [А я, ] конечно, не достигла мечты», — заявила Трусова.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Трусова заявила, что не считает предательством смену тренеров.