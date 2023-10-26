Российский теннисист в четвертый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев гарантировал себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможно после победы теннисиста, который занимает пятое место в рейтинге ATP, над итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:3) в матче 1/8 финала турнира в Вене. Рублев отобрался на Итоговый турнир в 4-й раз подряд. Лучшим результатом россиянина в этом соревновании пока является выход в полуфинал в 2022 году, где Рублев уступил норвежцу Касперу Рууду.

Рублев в октябре проиграл финал «Мастерса» Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), причем на тай-брейке россиянин вел со счетом 5:2. Российский теннисист второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

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