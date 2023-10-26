«Спартаку» предрекли проблемы в матче с «Факелом»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что для красно-белых матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» будет трудным, однако поражение столичного клуба не станет трагедией.

«Я думаю, что да, [столкнется «Спартак» с проблемами]. Все-таки, с приходом Ташуева «Факел» воспрял, это показала последняя игра, в которой воронежцы обыграли «Оренбург». Все-таки я думаю, что «Факел» дома при поддержке большого количества зрителей даст бой «Спартаку». [Поражение] не станет трагедией для «Спартака», нормально все будет. Начнутся просто опять разговоры, что Абаскаль не справляется с работой, но на этом все и закончится», — заявил Масалитин.

«Факел» и «Спартак» сыграют в Воронеже 28 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 баллов. «Факел» набрал 12 баллов и занимает 13-ю строчку.

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