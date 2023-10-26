Диетолог дал пять советов Василию Уткину, чтобы сбросить вес

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что спортивному комментатору и блогеру Василию Уткину необходимо пересмотреть рацион питания для того, чтобы справиться с проблемами со здоровьем.

«Случай с Василием Уткиным уже перешел в медицинскую проблему, тут уже врач должен больше позаботиться о своевременном медикаментозном лечении. Но и рацион питания, конечно, важно полностью пересмотреть.

Во-первых, следует полностью отказаться от продуктов с добавленным сахаром — сладкая газировка, соки, содержат огромное количество сахара. Их употреблять не следует совсем.

Во-вторых, максимально сократить молочные и мясные продукты. Мясные блюда лучше делать из мяса птицы и добавлять их в рацион не более двух раз в неделю.

В-третьих, ежедневное растительное питание с обилием клетчатки и растительных масел. Растительный рацион и масла добавят необходимые организму ненасыщенные жирные кислоты, а клетчатка наладит работу желудочно-кишечного тракта.

В-четвертых, больше рыбных блюд, которые смогут заменить страсть к мясу. Рыба — однозначно более полезный и диетический продукт, который поможет побороть мясную зависимость Василия.

В-пятых, можно попробовать ввести в рацион современные продукты с растительными белками. Это тоже поможет забыть о мясе и молочных продуктах. Растительное мясо и растительное молоко — инновационные продукты, которые уже есть на полках магазинов», — заявил Кабанов.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Сам Уткин в своем Telegram-канале опроверг наличие у себя атеросклероза.

Ранее Уткин рассказал о ссоре со Слуцким.