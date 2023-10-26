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«Спартак» не уволит Абаскаля

Legalbet: у Абаскаля есть кредит доверия от руководства «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль пользуется кредитом доверия руководства красно-белых. Об этом сообщает Legalbet.

Отмечается, что недавно в Москву приезжали агенты испанского специалиста и проводили встречу с руководством клуба. Недопониманий между сторонами не возникло. «Спартак» не рассматривает увольнение тренера.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Соглашение с клубом действует до 2025 года.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые после этой победы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В ближайшем туре «Спартак» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» (28 октября).

Ранее Абаскаль рассказал, в чем сила русского менталитета.

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