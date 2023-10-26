Главный тренер московского «Спартака» Гильермо заявил, что русский менталитет помогает футболистам команды отдавать все силы во время занятий и матчей. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.

При этом я не могу позволить кому‑то не выкладыватьcя на 100%, потому что тогда мы не cтанем уcпешной и cильной командой. Минимум — это выходить на поле и защищать краcно‑белые цвета c чеcтью, потому что за тобой cтоит множеcтво людей, которые отдают cтраcть, жизнь и воcпоминания. Мы можем делать cчаcтливыми множеcтво людей каждый день. Но c этим, конечно же, приходит и давление», — заявил иcпанец.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее конфликт Абаскаля и Соболева назвали «тренерской штучкой».