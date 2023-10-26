Хабиб с сарказмом ответил на отстранение футболиста из-за Палестины

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировал на семиматчевую дисквалификацию футболиста французской «Ниццы» Юсефа Аталя.

«Это настоящая свобода слова», — написал Хабиб, прикрепив ссылку на новость о дисквалификации.

Аталь ранее выложил видео в Instagram в поддержку Палестины, но позже удалил пост. Также защитник до этого выкладывал в соцсеть свои фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины, но спустя время удалил их. Позже Аталь извинился за публикацию видео. Клуб отстранил игрока от матчей и тренировок.

25 октября дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) дисквалифицировал алжирца на семь матчей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в UFC вырезали слова Махачева в поддержку Палестины.