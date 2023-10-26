Названы два фактора для допуска российских лыжников на турниры

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ожидал решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Это было ожидаемо, никакой надежды я не испытывал. Есть два фактора, которые должны измениться, чтобы нас допустили. Во-первых, пока идет СВО, отмены отстранения не будет. Во-вторых, пока у власти находятся такие «руководители», как Томас Бах, которые разрушают олимпийское движение, ничего хорошего нам ждать не приходится», — заявил экс-биатлонист.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Васильев назвал шведскую лыжницу умалишенной за отказ соревноваться с россиянами.