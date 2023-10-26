Российская гимнастка выложила фото в купальнике

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике.

«Загорать», — подписала снимок спортсменка.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе выигрывала мировые первенства в групповых упражнениях. С 2017 года спортсменка входит в состав сборной команды России. Евгения занимается под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер и старшего тренера российской национальной команд Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова встречается с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года спортсмены расписались и сыграли свадьбу.

Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе две серебряные медали командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на домашней Универсиаде в Красноярске. В апреле того же года он объявил о завершении карьеры.

Сейчас Ковтун и Леванова проводят медовый месяц на Мальдивах.

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