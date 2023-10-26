Украинская каратистка пожаловалась на несправедливое судейство

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не смогла выйти в финал чемпионата мира в Будапеште, уступив представительнице Болгарии Ивет Горановой. Ее слова приводит Tribuna.ua.

«Сегодня я честно выиграла все поединки и тот полуфинал против Ивет Горановой (14-11) был невероятным. Каждый балл, который был в этом поединке, был честным. Далее судья отдал мне победу, когда время истекло.

И здесь начинается трэш. Несправедливость, в которую я просто не могу поверить. Болгарская сторона подает протест в WKF, что был сбой часов в середине боя. То есть, они весь поединок молчали и в конце, когда проиграли, решили использовать ситуацию с часами.

Судьи возвращают нас на татами из середины поединка, где я проигрываю 5-4. Вы можете в такое поверить? Я — нет. Они не прибавили семь секунд в конце, они не увидели проблемы в работе человека, отвечающего за время, они просто растоптали меня своим несправедливым решением.

Когда они вернули бой, болгарская соперница бегала по углам и не хотела больше драться. Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира? Пусть все люди, которые к этому причастны, испытают мою боль. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира.

Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это просто несправедливость. А теперь мне кто-нибудь будет говорить: иди и соберись на свой бронзовый финал? И я просто ненавижу этот спорт», — заявила спортсменка.

Украинка сначала выиграла бой у Горановой, однако болгарская сторона подала протест, сославшись на прекращение отсчета времени в середине поединка. В итоге каратисток вернули на время 1.17 со счетом 5:4 в пользу Горановой, после чего Терлюга проиграла ответную схватку 4:6.

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