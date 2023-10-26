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Туктамышева призналась, что ее привлекают симпатичные футболисты

Фигуристка Туктамышева заявила, что регулярно ходит на футбол

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liza_tuktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире «Радио Зенит» рассказала о том, как стала болельщицей петербургского футбольного клуба.

«Сначала меня пригласили раз-другой, потом поняла, что есть симпатичные футболисты. И это больше привлекло, чем футбол.

Сейчас на футбол хожу регулярно, когда есть время. Но не кричу и бурно не болею. Там и так шум и гам стоит, зачем голос срывать. Но волнение есть. Особенно когда с кем-то спорю, что «Зенит» должен выиграть, а он пропускает.

Вообще статус пятикратных чемпионов поражает. Столько побед, сложно это удерживать. Это давление. Но если они лучшие, чего им бояться?» — заявила спортсменка.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышеву призвали не идти в политику.

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Футбол. Чемпионат России
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