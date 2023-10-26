Дьяков заявил, что Захарян выполнил установку тренера в игре Лиги чемпионов

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил дебют футболиста испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Тренер давал точно какие-то указания, и главное, что команда вела 1:0. По статистике у Захаряна много передач назад. Могу сказать, что был важен на тот момент контроль мяча. Думаю, Захарян выполнил установку на матч», — сказал Дьяков.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее португальский футболист заявил, что Захарян не фантастически дебютировал в Лиге чемпионов.