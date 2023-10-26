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«ПСЖ» назвали безвольной командой

Экс-футболист Мостовой назвал «ПСЖ» безвольной командой

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Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал французский «ПСЖ» безвольной командой, передает «Евро-Футбол.Ру».

«ПСЖ» мне не нравится по игре. Как будто команда безвольная. Такого быть не должно, ведь уровень футболистов очень высокий», — сказал Мостовой.

«ПСЖ» после восьми туров чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Монако» составляет два балла. В Лиге чемпионов парижский клуб одержал победы над дортмундской «Боруссией» и «Миланом», а также проиграл «Ньюкаслу».

В следующем туре Лиги 1 парижане сыграют с «Брестом». Встреча состоится 29 октября. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени. «Брест» в чемпионате Франции занимает пятое место, имея в активе 15 очков.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги 1, обогнав «Ланс», ставший серебряным призером, на одно очко.

Ранее президент Ла Лиги высмеял «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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