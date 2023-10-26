Названа тройка лучших форвардов на данный момент

Нидерландский бывший футболист Робин ван Перси назвал тройку лучших форвардов мира на данный момент, передает ESPN.

«Мбаппе, Месси и Холанд», — сказал ван Перси.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в шести матчах, отметившись семью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром Лиги 1.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг.

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее был назван самый дорогой нападающий мира.