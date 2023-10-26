Футболист французского клуба дисквалифицирован за антисемитское видео

Футболист французской «Ниццы» Юсеф Аталь дисквалифицирован на семь матчей за распространение в своих соцсетях антисемитского видео, передает RMC Sport.

Игрок уже удалил запись и принес извинения. Прокуратура начала проверку. Аталя подозревают в оправдании терроризма и и подстрекательстве к насилию на почве религии.

В текущем сезоне чемпионата Франции алжирец провел шесть матчей, забив один мяч.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее израильские футболисты отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах.