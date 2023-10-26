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Томас Бах заявил, что МОК не может создать мир на Земле

Глава МОК Бах: мы не можем создать мир на Земле

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Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпиада не способна создать мир на Земле, передает Infobae.

«Олимпийское движение или МОК не могут создать мир. Но мы можем создать символ мира, где спортсмены ведут соперничество друг с другом, но живут вместе», — сказал Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Пока неизвестно, примут ли участие в соревнованиях представители России.

Ранее шведов назвали клопами и призвали устроить им «ледовое побоище».

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