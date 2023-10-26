Португальский футболист заявил, что Захарян не фантастически дебютировал в Лиге чемпионов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что экс-игрок московского «Динамо» Арсен Захарян нормально дебютировал в Лиге чемпионов за испанский «Реал Сосьедад», передает «Спорт-Экспресс».

«Захарян провел нормальную игру. Не фантастическую, но и не плохую», — сказал Мейра.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее Владимир Быстров рассказал, что нужно сделать Захаряну, чтобы заиграть в «Реал Сосьедаде».