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Стало известно имя «серого кардинала» «ПСЖ»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин обвинил Мбаппе в невыразительной игре за «ПСЖ»

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Reuters

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» не получается показать максимум своих способностей.

По его мнению, 24-летний француз демонстрирует невыразительную игру из-за больших ожиданий и влияния в клубе.

«В «ПСЖ» сейчас все решает Мбаппе — кого брать, кого не брать. Он из-за всех перестановок и слухов о переходах не может себя ярко проявить, потому что начал размышлять: «Хочу туда, хочу сюда». Подготовки должной не было, сначала отстранение, потом возвращение в команду. От него ждут многого, потому что он один из самых ярких представителей современного футбола наряду с Эрлингом Холандом. Эти люди будут биться за «Золотой мяч» в ближайшей перспективе. Вот пока не получается раскрыться у Мбаппе в этом сезоне», — заявил Масалитин.

Матч «ПСЖ» — «Милан» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 октября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Масалитин объяснил проблемы «ПСЖ» отсутствием «черновой лошадки».

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