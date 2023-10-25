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Стало известно решение FIS по допуску российских лыжников

Совет FIS отстранил российских и белорусских лыжников на следующий сезон

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fis-ski.com

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщил член совета FIS Эрик Ресте, слова которого передает NRK.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам.

«Встреча закончилась. Без изменений. Решение, принятое год назад, остается в силе», — сказал Ресте.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее шведскую лыжницу назвали умалишенной за отказ соревноваться с россиянами.

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