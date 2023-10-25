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Легенда «Спартака» объяснил проблемы «ПСЖ» отсутствием «черновой лошадки»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин заявил, что «ПСЖ» дома может проиграть «Милану»

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Armando Franca/AP

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «ПСЖ» может уступить в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Милана».

«У «ПСЖ» ушли лидеры, которые решали исход матчей за счет индивидуальных качеств — Неймар и Месси. Не надо забывать, что ушел и Вератти — черновая лошадка, которая выполняла черновую работу, позволявшую игрокам нападения думать только об атаке. Пришли новые люди, поменялся тренер — нужно время, чтобы выстроить систему заново. Стиль Луиса Энрике отличается от стиля Гальтье и Почеттино, он играет в тики-таку, сейчас он подбирает людей под эту схему, чтобы она заработала. Пока не сильно это у него получается, но я думаю, что руководство будет ждать. Конечно, тяжело, но надо гнуть свою линию тренеру. «Милан» временами показывает очень приличный футбол, но не может себя проявить — в двух матчах ни одного гола они так и не забили. Неизвестно, как сложится их матч с «ПСЖ» — возможно, итальянцев как раз сейчас и прорвет», — заявил Масалитин.

Матч «ПСЖ» — «Милан» состоится 25 октября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Масалитин раскритиковал РПЛ за низкий уровень.

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