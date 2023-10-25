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Боец ММА призвал вернуть польский город в состав России

Боец ММА Дацик призвал вернуть польский город Осовец в состав России

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РИА «Новости»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил о необходимости возвращения польского города Осовец в состав Российской Федерации. Слова Дацика передает РИА Новости.

«Готовимся пройтись до Киева, а потом до Ла-Манша. Как-никак Осовец — это город воинской славы, и надо его возвращать в состав России», — сказал Дацик.

15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и восемь поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

16 сентября боец ММА Владимир Минеев рассказал, что сразу после поединка с бразильцем Рафаэлем Карвальо возвращается в зону спецоперации. 15 сентября россиянин выиграл нокаутом во втором раунде. Для Минеева это третья подряд победа в боях по правилам кикбоксинга.

Ранее Дацик показал, как он постигает навыки военного ремесла.

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