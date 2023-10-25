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Экс-форвард ЦСКА назвал главную проблему молодых футболистов

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал футболистов не уезжать в Европу без подготовки

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что пример полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна наглядно показывает всем молодым российским игрокам, что бездумно стремиться к отъезду в Европу не нужно.

По его мнению, зачастую из Российской премьер-лиги (РПЛ) игроки уезжают не будучи готовыми должным образом.

«Люди футбольные не зря говорят, что в Европу нужно уезжать готовыми. Как физически, психологически, а не просто ехать за рубеж. Поэтому когда мы что-то советуем — мы же не советуем плохого. Уезжать в Европу нужно за уверенностью, за практикой, за определенным опытом, чтобы он потом помог в профессиональном росте, но надо быть готовым. Сейчас может случиться так, что мы попросту потеряем Захаряна, потому что если он начнет ездить по арендам, то Карпин перестанет вызывать его в сборную и все. Он же не будет делать этого из дубля или из какой-то другой команды, которая играет неизвестно где и как. Праздник жизни проходит мимо тебя», — заявил Масалитин.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Валерий Масалитин предрек проблемы Арсену Захаряну из-за редких выходов на поле.

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