Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шведскую лыжницу назвали умалишенной за отказ соревноваться с россиянами

Чемпион Игр Васильев назвал лыжницу Сван умалишенной за ее слова о России

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова шведской лыжницы Линн Сван, которая заявила о своем нежелании выходить на старт против российских спортсменов, и заявил, что она даже не сможет назвать причину такого нежелания. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Люди умалишенные. Если ей задать вопрос, по какой причине она не хочет — шведка даже и не скажет. Либо скажет общепризнанную ахинею, которую сейчас все как мантру повторяют. Поскольку она шведка, тогда можно было бы предъявить еще большие претензии, например, к викингам, которые просто вырезали тысячи людей в свое время. Грабили всех окружающих. Она тоже за это хочет ответить?» — заявил Васильев.

25 октября пройдет заседание Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором может быть рассмотрен вопрос о потенциальном участии российских лыжников в международных соревнованиях.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Елена Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий