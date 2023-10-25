Шведскую лыжницу назвали умалишенной за отказ соревноваться с россиянами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова шведской лыжницы Линн Сван, которая заявила о своем нежелании выходить на старт против российских спортсменов, и заявил, что она даже не сможет назвать причину такого нежелания. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Люди умалишенные. Если ей задать вопрос, по какой причине она не хочет — шведка даже и не скажет. Либо скажет общепризнанную ахинею, которую сейчас все как мантру повторяют. Поскольку она шведка, тогда можно было бы предъявить еще большие претензии, например, к викингам, которые просто вырезали тысячи людей в свое время. Грабили всех окружающих. Она тоже за это хочет ответить?» — заявил Васильев.

25 октября пройдет заседание Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором может быть рассмотрен вопрос о потенциальном участии российских лыжников в международных соревнованиях.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Елена Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи.