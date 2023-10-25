Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гашек рассказал, что сделает, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Гашек: когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, я просто приму это к сведению

close
100%
Global Look Press

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он был и остается прекрасным хоккеистом. Прежде всего, бомбардиром.

Какой будет моя реакция, когда он побьет рекорд Гретцки? Просто приму это к сведению. Знаете, для меня человеческая жизнь значит больше, чем самая красивая игра в мире. И я действую соответствующе», — сказал Гашек.

25 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» Овечкин забросил сою 823 шайбу в карьере. В прошлом сезоне россиянин отметился 42 заброшенными шайбами. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр. Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи.

Ранее российский игрок НХЛ раскритиковал своих одноклубников.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий