Гашек рассказал, что сделает, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он был и остается прекрасным хоккеистом. Прежде всего, бомбардиром.

Какой будет моя реакция, когда он побьет рекорд Гретцки? Просто приму это к сведению. Знаете, для меня человеческая жизнь значит больше, чем самая красивая игра в мире. И я действую соответствующе», — сказал Гашек.

25 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» Овечкин забросил сою 823 шайбу в карьере. В прошлом сезоне россиянин отметился 42 заброшенными шайбами. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр. Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи.

Ранее российский игрок НХЛ раскритиковал своих одноклубников.