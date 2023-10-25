Иностранный футболист заявил, что в Европе стали лучше относиться к России

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович признался, что хорватские СМИ нелестно о нем отзывались из-за игры в российском чемпионате. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Знаю, что хорватские СМИ писали что-то нехорошее, мне присылали какие-то статьи. Но сейчас, наверное, ситуация улучшилась. В Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее к этому относятся. Вижу это по своим родителям. В прошлом году они тяжело переносили мой отъезд в Россию, но сейчас все прошло легко. Более того, на следующей неделе они сами ко мне приедут», — сказал Бистрович.

Бистрович выступает за «Балтику» с сезона 2023/24. Права на хорватского полузащитника принадлежат московскому ЦСКА.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бистрович провел пять матчей, отметившись одним забитым мячом в ворота «Ростова». После 12 туров РПЛ калининградская команда располагается в зоне стыковых матчей — на 14-м месте. 27 октября подопечные Сергея Игнашевича сыграют с казанским «Рубином» на выезде.

Ранее иностранный тренер заявил, что в мире никому нет дела до российского футбола.