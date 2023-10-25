Реабилитолог рассказала о риске оторвать мышцу при занятиях на тренажере

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что является частой причиной возникновения травм плечевого сустава.

«Травмы плечевого сустава чаще возникают у спортсменов, которые занимаются пауэрлифтингом, из-за постоянных сверхнагрузок суставов. При таких занятиях есть риск получить отрыв сухожилия большой грудной мышцы, бицепса, трицепса или повреждение мышц вращательной манжеты.

Минимизировать риск таких травм можно, если рационально дозировать нагрузку, проводить разминку, заминку и периодически посещать спортивного врача для оценки мобильности плечевого сустава и его функционального состояния при помощи динамометра», — сказала Смирнова.

Реабилитолог подчеркнула, что лечить травмы гораздо сложнее, чем заниматься их профилактикой, поэтому необходимо не забывать о разминке перед основными упражнениями на тренажерах, приеме витаминов и хорошем сне. Также полезны холодовые ванны — они могут помочь избавиться от боли, вызванной физическими упражнениями.

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