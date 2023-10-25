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Изменивший Шакире футболист Пике упал в яму на глазах тысяч зрителей

Бывший муж Шакиры Жерар Пике отвлекся на телефон и упал в двухметровую яму

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Kings Leauge/YouTube

Бывший футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике упал в яму на фестивале открытия испанского медиафутбольного турнира Kings League.

После окончания мероприятия экс-футболист направился к толпе фанатов, чтобы раздать автографы. Он был увлечен телефоном, не заметил края сцены и упал в яму рядом со зрителями. Пике быстро поднялся и уделил фанатам время, после чего покинул зрительный зал.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен.

Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53».

45-летняя певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям футболиста. Девушка живет со своими сыновьями в Майами.

Пике почти сразу же после разрыва перестал скрывать роман с Кларой Чиа. Она младше его на 12 лет.

Ранее Шакира призналась, что оставила карьеру ради изменившего ей Пике.

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