Быстров рассказал, что нужно сделать Захаряну, чтобы заиграть в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян должен пользоваться временем, который ему предоставляет главный тренер команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Нужно играть и пользоваться временем, которое ему дают. В прошлом матче с «Мальоркой» за 45 минут он ничего не сделал. Дай бог, чтобы заиграл. Захаряну надо много работать над собой. Нужно обострять», — сказал Быстров.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее Гранат заявил, что с нетерпением ждет дебют Захаряна в ЛЧ.