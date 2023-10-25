Овечкина сравнили с бельмом на глазу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является раздражителем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Года два‑три назад было так же, три‑четыре игры не забивал, а потом пошел. Понятное дело, что пресса недовольна. Тем более он как бельмо на глазу у иностранных товарищей. Он раздражитель, и если у него что‑то не получается, они считают, что пропала звезда российская. Сейчас у него все пойдет, все будет нормально. Была уже такая возня, а закончил все равно красиво», — сказал Кожевников.

25 октября «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Для него она стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки — их разделяет 71 шайба.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднял на руки девушку-репортера после матча НХЛ.