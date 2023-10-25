Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкина сравнили с бельмом на глазу

Чемпион ОИ Кожевников: Овечкин как бельмо на глазу у иностранных товарищей

close
100%
Geoff Burke/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является раздражителем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Года два‑три назад было так же, три‑четыре игры не забивал, а потом пошел. Понятное дело, что пресса недовольна. Тем более он как бельмо на глазу у иностранных товарищей. Он раздражитель, и если у него что‑то не получается, они считают, что пропала звезда российская. Сейчас у него все пойдет, все будет нормально. Была уже такая возня, а закончил все равно красиво», — сказал Кожевников.

25 октября «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Для него она стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки — их разделяет 71 шайба.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднял на руки девушку-репортера после матча НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий