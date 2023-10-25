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Капризов о попадании в рейтинг самых влиятельных игроков: думаю, Кирилла переоценивают

Капризов считает, что его переоценили, включив в рейтинг The Athletic

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отреагировал на попадание в рейтинг хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые оказывают влияние на организацию игры своей команды. Его слова передает The Athletic.

«Я думаю, что Капризова переоценивают… он особо ничего не показал в плей-офф», — сказал Капризов.

25 октября «Миннесота» разгромила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Капризов отметился в этой встрече ассистентским хет-триком.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел шесть матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Он входит в 10-ку лучших ассистентов лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднял на руки девушку-репортера после матча НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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