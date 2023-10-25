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Овечкин сократил отставание от Гретцки

Овечкину осталось забросить 71 шайбу до рекорда Гретцки

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто». Встреча завершилась победой канадцев со счетом 4:1. Эта шайба стала для россиянина 823-й за всю карьеру в лиге.

После игры с «Торонто» Овечкин приблизился к рекорду канадского нападающего Уэйна Гретцки. В прошлом сезоне россиянин отметился 42 заброшенными шайбами. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Стоит отметить, что для Овечкина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Россиянин не мог отличиться на протяжении четырех игр. Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. «Вашингтон» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона. Единственная победа была одержана в игре против «Калгари» в серии буллитов. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.

Ранее Овечкин призвал партеров не паниковать и не расстраиваться.

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