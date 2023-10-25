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Мостовой назвал лидеров РПЛ «плюшевыми»

Экс-футболист Мостовой заявил, что его расстраивают последние матчи «Краснодара»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что результаты «Краснодара» в Российской премьер-лиги (РПЛ) ухудшились по сравнению с началом сезона. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«В поcледних матчах «Краcнодар» немного раccтраивает, они не играют так, как на cтарте cезона. Может, уcтали чуть-чуть, или cоперники изучили игру. Не понимаю, как они отдают такие матчи, как против «Локомотива», «Факела» или же поcледний против «Балтики». Нельзя отпуcкать такие игры. Нужно маcтерcтво и клаcc.

«Краснодар» сам себе привозит проблемы, они какие-то плюшевые сейчас, жаль очень. Хочется, чтобы интрига была в нашем чемпионате, но пока даже не знаю, выдержит ли давление «Краснодар», — заявил экс-футболист.

После 12 туров РПЛ «Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», в активе которого 23 балла. Замыкает тройку лидеров самарские «Крылья Советов», набравшие 21 очко.

В следующем туре подопечные Владимира Ивича в Москве сыграют против ЦСКА. Встреча пройдет 29 октября, начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее Мостовой назвал двух футболистов, которым «будут отдавать «Золотые мячи».

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