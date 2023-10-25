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Конфликт Абаскаля и Соболева назвали «тренерской штучкой»

Тренер Щербаченко заявил, что скандал помог «Спартаку» обыграть «Пари НН»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко считает, что конфликт наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева был искусственно создан. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Есть определенные тренерские штучки, чтобы психологически взбодрить команду каким-нибудь скандалом. Думаю, здесь было как раз из этой серии. Ситуация произошла, когда Соболев только вернулся из сборной. Наверняка это было немножко искусственно создано Абаскалем, чтобы эмоционально зарядить команду.

Мы видели, каким настроенным «Спартак» вышел против «Пари НН», какое сумасшедшее преимущество он имел по игре. У нижегородцев настрой тоже был хороший, но сказался более высокий класс «Спартака», — заявил специалист.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме.

Ранее в «Спартаке» рассказали, есть ли в команде конфликты.

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