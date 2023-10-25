Мостовой назвал двух футболистов, которым «будут отдавать «Золотые мячи»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал главного фаворита престижной ежегодной премии «Золотой мяч». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Скорее всего, Месси. Конечно, из-за победы на чемпионате мира в Катаре. Человек выиграл такой турнир значимый для себя, в том числе. Пока будут существовать Месси и Роналду, «Золотые мячи» будут отданы им. Жаль, что оба скоро закончат.

Месси приехал в США и сделал там то, что многим за 50 лет не удалось сделать. Ребята, он 15 лет творил в Европе то, что никому и во сне не приснится. Холанд, Мбаппе? Нет, нет, нет… Пока Месси», — заявил экс-футболист.

Церемония награждения пройдет в Париже 30 октября. У Лионеля Месси на данный момент семь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду — пять.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира сборная Аргентины с Месси в составе переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, Месси реализовал свою попытку.

По итогам турнира его признали лучшим футболистом.

Ранее Месси назвал имя футболиста, который заслужил «Золотой мяч».