Футболист назвал «Спартак» более принципиальным соперником, чем сборную Бразилии

Уругвайский футболист московского «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о принципиальном сопернике.

«Какой соперник более принципиальный — «Спартак» или сборная Бразилии? Конечно, для меня важнее «Спартак», потому что я играю за «Динамо», а в сборной пока не играю», — заявил защитник.

22-летний уругваец провел в текущем сезоне за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Бело-голубые после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче динамовцы сыграют с екатеринбургским «Уралом» (29 октября).

18 октября сборная Уругвая победила национальную команду Бразилии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Уругвайцы впервые за 22 года обыграли бразильцев в квалификации мирового первенства.

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