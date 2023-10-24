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Журналист TSN: если сомневаешься в Овечкине, то должен взглянуть на себя в зеркало

Журналист TSN Паундер считает, что Овечкин начинает «раскачиваться» в матчах НХЛ

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Aaron Doster-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист TSN Шерил Паундер считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» должен был поразить ворота соперника.

«Слабый старт сезона Овечкина — повод для беспокойства? Нет! Мы же говорим об Ови! Однажды я сделала ошибку, поставив против Овечкина. И я думаю, если ты когда-либо начнешь сомневаться в Овечкине, то должен взглянуть на себя в зеркало.

В прошлом матче у него было несколько бросков, он начинает раскачиваться. Один из них должен был зайти. Такие, как Овечкин — а таких немного — находят способ забить. И часто голы приходят пачками», — сказала Паундер в эфире телеканала.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 шайбы). Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин назвал хоккеиста, который сможет обойти его по голам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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