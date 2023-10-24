Был назван худший трансфер «Спартака» за последние годы

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал нападающего красно-белых Шамара Николсона. Его слова передает Sport24.

«Николсон — худший трансфер «Спартака» за последние годы. Правильно, что отдали его в аренду.

Интересно будет посмотреть на то, что Шамар покажет и сделает для того, чтобы вернуться в Москву. Он должен своей игрой доказать, что заслуживает играть в «Спартаке», — сказал Камоцци.

Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года из бельгийского «Шарлеруа». По ходу этого сезона ямайский нападающий был отправлен в аренду во французский «Клермон».

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. После 12 туров красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

Ранее в «Локомотиве» порадовались присутствию Дзюбы.