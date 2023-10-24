«Нельзя унижаться ниже плинтуса»: ветеран ЦСКА разгневался от идеи РФС приглашать судей из Катара

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не поддерживает инициативу Российского футбольного союза (РФС) по внедрению судей из Катара и Саудовской Аравии на работу на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, после подобных решений весь мир будет высмеивать российский футбол.

«Очередная глупость, ха-ха-ха! Давайте еще судей из Гвинеи-Бисау позовем! Да ладно, хватит чудить уже! Если бы приглашали судей из Европы, которые обслуживали матчи мирового уровня, то это одна история. А здесь — ребята, ну вы чего, смеяться же все будут, елки-палки, смеяться же все будут! Ну нельзя унижаться ниже плинтуса!» — заявил Пономарев.



Информацию о том, что судьи из Катара и Саудовской Аравии будут работать на матчах РПЛ, сообщил председатель судейского корпуса РФС Павел Каманцев. По его словам, до конца 2023 года несколько арбитров из Ближнего Востока смогут отработать встречи РПЛ.

Ранее стал известен ключевой недостаток лимита на легионеров в РПЛ.